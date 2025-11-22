Exemplar raro Super-Homem encontrado num sótão é a BD mais valiosa de sempre

22 nov, 2025 - 00:30 • Redação
Na última noite de Natal, três irmãos estavam a limpar o sótão da mãe, na Califórnia, Estados Unidos da América (EUA), e debaixo de um monte de jornais encontraram um presente milionário inesperado: uma das primeiras edições da banda-desenhada (BD) "Super-Homem".
Originalmente publicado em 1939, o livro estava coberto de pó e teias de aranha, mas em perfeito estado de conservação.
Os irmãos leiloaram o livro e arrecadaram 7,9 milhões de euros. A mãe sempre disse que tinha uma "coleção valiosa", mas nunca lhes mostrou.
O exemplar raro é agora a banda-desenhada mais cara de sempre vendida em leilão. Por uns bons meses ponderaram a melhor estratégia e acabaram por confiar na casa de leilões multinacional Heritage Auction.
A empresa, sediada no Texas, foi a responsável pela venda nesta quinta-feira e descreveu-a como o "pináculo do colecionismo de banda-desenhada", partilhando o momento na rede social X (antigo Twitter).
A mãe e o tio compraram os exemplares nos princípios da Segunda Guerra Mundial. "Este é um testemunho da memória, da família e das formas inesperadas como o passado encontra o caminho de volta até nós", lê-se num breve testemunho publicado no relatório da empresa de leilões.
E como é que as cópias conservaram tão bem durante 86 anos? A casa de família está situada no norte da Califórnia, favorecida por um clima mais fresco do que o sentido, por exemplo, em Los Angeles.
No pódio de BD está a "Action Comics" da DC Comics, de 1938, leiloada por mais de cinco milhões de euros e, em terceiro lugar, outra edição do "Super-Homem" da mesma data, que rendeu quatro milhões de euros.
A honra foi tanta que o vice-presidente da Heritage Auctions fez questão de visitar os irmãos, poucos dias depois do acordo com a empresa.
A identidade dos irmãos, por opção dos próprios, não foi divulgada, mas revelaram que estão na casa dos 50 e 60 anos.