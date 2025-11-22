Exemplar raro Super-Homem encontrado num sótão é a BD mais valiosa de sempre

Na última noite de Natal, três irmãos estavam a limpar o sótão da mãe, na Califórnia, Estados Unidos da América (EUA), e debaixo de um monte de jornais encontraram um presente milionário inesperado: uma das primeiras edições da banda-desenhada (BD) "Super-Homem".

Originalmente publicado em 1939, o livro estava coberto de pó e teias de aranha, mas em perfeito estado de conservação.

Os irmãos leiloaram o livro e arrecadaram 7,9 milhões de euros. A mãe sempre disse que tinha uma "coleção valiosa", mas nunca lhes mostrou.



O exemplar raro é agora a banda-desenhada mais cara de sempre vendida em leilão. Por uns bons meses ponderaram a melhor estratégia e acabaram por confiar na casa de leilões multinacional Heritage Auction.

A empresa, sediada no Texas, foi a responsável pela venda nesta quinta-feira e descreveu-a como o "pináculo do colecionismo de banda-desenhada", partilhando o momento na rede social X (antigo Twitter).