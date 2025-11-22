Ornella Vanoni, ícone da música italiana, morreu aos 91 anos

A cantora e atriz italiana Ornella Vanoni, uma das vozes mais emblemáticas da música italiana, faleceu na sexta-feira, em Milão, aos 91 anos, lamentou este sábado o ministro da Cultura italiano, Alessandro Giuli.

“Com a morte de Ornella Vanoni, a Itália perde uma das suas artistas mais originais e refinadas. Com a sua voz única e uma capacidade interpretativa sem igual, ela escreveu páginas importantes na história da canção, do teatro e do espetáculo italiano”, recordou o ministro, em comunicado.

Nascida em Milão, Itália, em 1934, Ornella Vanoni é considerada uma das maiores damas da canção italiana, com grandes sucessos como “Senza Fine”, ao lado de Gino Paoli, uma música que se tornou um clássico da música italiana.

Com mais de sete décadas de atividade ininterrupta, Vanoni construiu uma das trajetórias mais amplas e versáteis da música popular italiana, marcada pela sua capacidade de evoluir, segundo a crítica.

Aos 18 anos começou a carreira como atriz, após formar-se no Piccolo Teatro de Milão, e antes de dar o salto definitivo para a área da música.