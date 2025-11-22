Proprietária do Daily Mail assina acordo para comprar Telegraph

A proprietária do Daily Mail, DMGT, assinou um acordo com o grupo Redbird IMI para adquirir o jornal britânico Telegraph por 500 milhões de libras esterlinas (cerca de 569 milhões de euros), anunciou este sábado a editora em comunicado

"A DMGT assinou um acordo com a Redbird IMI para a aquisição do Telegraph Media Group por 500 milhões de libras esterlinas", afirmou a DMGT em comunicado enviado à AFP.

Esta aquisição, se for concluída, poderia dar origem a um dos maiores grupos de media de direita do Reino Unido.

O conglomerado Daily Mail & General Trust (DMGT), propriedade de Jonathan Rothermere e dono do jornal, anunciou que planeia fazer um investimento substancial no Telegraph com o objetivo de acelerar a expansão internacional.

Em concreto, a DMGT está em conversações com a RedBird IMI, a 'joint venture' entre os Emirados Árabes Unidos e a empresa de 'private equity' norte-americana RedBird Capital Partners, que controla o Telegraph.

Ambas as partes indicaram que esperam que este processo se concretize rapidamente, embora se estime que o acordo seja submetido a uma investigação pelo regulador da concorrência.

As duas partes estão em negociações exclusivas para "finalizar os termos da transação e preparar a documentação regulatória necessária", precisou a DMGT em comunicado.

O presidente da DMGT declarou que sempre admirou o Telegraph, pois a sua família compartilhava "uma profunda paixão por jornais e pelos jornalistas que os fazem".

"O Telegraph - acrescentou - é o jornal de grande formato maior e de maior qualidade do Reino Unido, e cresci a respeitá-lo. Tem uma história extraordinária e desempenhou um papel fundamental na formação do debate nacional britânico durante muitas décadas.

"Sob nossa gestão, o Telegraph tornar-se-á uma marca global, assim como o Daily Mail", acrescentou.

A DMGT afirmou ter "confiança de que qualquer processo regulatório possa ser concluído de forma rápida e positiva".

Um porta-voz da RedBird IMI observou que a DMGT e a RedBird IMI trabalharam "com rapidez" para chegar ao acordo anunciado hoje.