Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 22 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Proprietária do Daily Mail assina acordo para comprar Telegraph

22 nov, 2025 - 15:27 • Lusa

Conglomerado Daily Mail & General Trust anunciou que planeia fazer um investimento substancial no Telegraph com o objetivo de acelerar a expansão internacional.

A+ / A-

A proprietária do Daily Mail, DMGT, assinou um acordo com o grupo Redbird IMI para adquirir o jornal britânico Telegraph por 500 milhões de libras esterlinas (cerca de 569 milhões de euros), anunciou este sábado a editora em comunicado

"A DMGT assinou um acordo com a Redbird IMI para a aquisição do Telegraph Media Group por 500 milhões de libras esterlinas", afirmou a DMGT em comunicado enviado à AFP.

Esta aquisição, se for concluída, poderia dar origem a um dos maiores grupos de media de direita do Reino Unido.

O conglomerado Daily Mail & General Trust (DMGT), propriedade de Jonathan Rothermere e dono do jornal, anunciou que planeia fazer um investimento substancial no Telegraph com o objetivo de acelerar a expansão internacional.

Em concreto, a DMGT está em conversações com a RedBird IMI, a 'joint venture' entre os Emirados Árabes Unidos e a empresa de 'private equity' norte-americana RedBird Capital Partners, que controla o Telegraph.

Ambas as partes indicaram que esperam que este processo se concretize rapidamente, embora se estime que o acordo seja submetido a uma investigação pelo regulador da concorrência.

As duas partes estão em negociações exclusivas para "finalizar os termos da transação e preparar a documentação regulatória necessária", precisou a DMGT em comunicado.

O presidente da DMGT declarou que sempre admirou o Telegraph, pois a sua família compartilhava "uma profunda paixão por jornais e pelos jornalistas que os fazem".

"O Telegraph - acrescentou - é o jornal de grande formato maior e de maior qualidade do Reino Unido, e cresci a respeitá-lo. Tem uma história extraordinária e desempenhou um papel fundamental na formação do debate nacional britânico durante muitas décadas.

"Sob nossa gestão, o Telegraph tornar-se-á uma marca global, assim como o Daily Mail", acrescentou.

A DMGT afirmou ter "confiança de que qualquer processo regulatório possa ser concluído de forma rápida e positiva".

Um porta-voz da RedBird IMI observou que a DMGT e a RedBird IMI trabalharam "com rapidez" para chegar ao acordo anunciado hoje.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 22 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?