Totoloto: Saiba os números da chave vencedora deste sábado

22 nov, 2025 - 22:03 • Diogo Camilo

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 1,6 milhões de euros.

A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 22 de novembro de 2025, é composta pelos números 2 - 20 - 36 - 43 - 47 + Número da Sorte 5.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

