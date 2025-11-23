Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Desporto

Real Madrid pede desculpa por erro em homenagem a Diogo Jota e André Silva

23 nov, 2025 - 15:46 • Lusa

Clube confundiu o jogador do Elche, André Silva, com o irmão de Diogo Jota, durante vídeo exibido na Assembleia Geral Ordinária do clube.

A+ / A-

O Real Madrid pediu este domingo desculpa por um erro cometido num vídeo exibido na Assembleia Geral Ordinária do clube, quando, entre as personalidades falecidas, confundiram o jogador do Elche, André Silva, com o irmão de Diogo Jota.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"O Real Madrid C.F. pede desculpas ao Elche C.F. e ao seu jogador André Silva por ter incluído por engano, no obituário de um vídeo institucional, a sua imagem em vez da de André Silva, irmão de Diogo Jota, jogador do Liverpool. Lamentamos o ocorrido", publicou o clube nas redes sociais.

O próprio Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, quis apresentar as suas desculpas pelo sucedido antes de responder às perguntas dos sócios. O presidente lamentou um "erro humano" na confusão entre os dois jogadores.

O internacional português Diogo Jota e o seu irmão André Silva, que alinhava no Penafiel, morreram num acidente de viação, que ocorreu em Espanha, no dia 3 de julho.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?