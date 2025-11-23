Real Madrid pede desculpa por erro em homenagem a Diogo Jota e André Silva

23 nov, 2025 - 15:46 • Lusa
O Real Madrid pediu este domingo desculpa por um erro cometido num vídeo exibido na Assembleia Geral Ordinária do clube, quando, entre as personalidades falecidas, confundiram o jogador do Elche, André Silva, com o irmão de Diogo Jota.
"O Real Madrid C.F. pede desculpas ao Elche C.F. e ao seu jogador André Silva por ter incluído por engano, no obituário de um vídeo institucional, a sua imagem em vez da de André Silva, irmão de Diogo Jota, jogador do Liverpool. Lamentamos o ocorrido", publicou o clube nas redes sociais.
O próprio Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, quis apresentar as suas desculpas pelo sucedido antes de responder às perguntas dos sócios. O presidente lamentou um "erro humano" na confusão entre os dois jogadores.
O internacional português Diogo Jota e o seu irmão André Silva, que alinhava no Penafiel, morreram num acidente de viação, que ocorreu em Espanha, no dia 3 de julho.