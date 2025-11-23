Relógio de passageiro do Titanic vendido por 2 milhões de euros em leilão

Um relógio de bolso de ouro que pertencia a um passageiro do Titanic foi vendido este sábado por uma quantia recorde: mais de 2 milhões de euros, o máximo por um objeto presente no navio que se afundou em 1912.

O relógio, que pertencia a Isidor Straus, foi-lhe dado como prenda pelo seu 43.º aniversário, em 1888. Da marca Jules Jürgensen, com 18 quilates, o relógio foi leiloado por 2,08 milhões de euros.

O anterior recorde de objetos do Titanic pertencia também a um relógio de bolso de ouro, que era do capitão do navio que resgatou mais de 700 passageiros, por cerca de 1,8 milhões de euros.

O dono do relógio, Isidor Straus, e a mulher, Ida, surgem no filme de 1997 de James Cameron, onde aparecem deitados na sua cama, abraçados, enquanto o seu quarto se enche de água. O relógio foi depoitas recuperado dos destroços e devolvido à família.

Nascido de uma família judeia em Otterberg, na Baviera, Isidor Straus emigrou para os Estados Unidos em 1854, chegando a sócio da loja Macy's, em Nova Iorque.

Isidor e Ida foram duas das mais de 1.500 pessoas que morreram no dia 15 de abril de 1912 - e dos poucos passageiros de primeira-classe entre as vítimas. O casal terá recusado entrar nos botes salva-vidas, apesar de terem lugar devido à idade.