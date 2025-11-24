Ouvir
EuroDreams

EuroDreams: saiba qual é a chave vencedora desta segunda-feira

24 nov, 2025 - 20:02

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 30 mil euros por mês, durante 30 anos, e não os habituais 20 mil euros/mês, por se tratar de um sorteio promocional.

A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, é composta pelos números 6 - 13 - 17 - 22 - 25 - 36 e pelo Número de Sonho 4.

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

