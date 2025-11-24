Hoobastank, Blasted Mechanism e Tara Perdida confirmados no Rock in Rio 2026

Apesar de já contarem com mais de 20 anos de história no mundo da música, os Hoobastank fazem parte das tendências virais no TikTok e em séries na Netflix ou Amazon. Desta vez regressam aos palcos para celebrar duas décadas do álbum "The Reason", classificado com duas platinas.

Os Hoobastank regressam a Portugal 14 anos depois para recordar sucessos como "Crawling in the Dark", "Running Away" e "Remember Me". Populares nas plataformas digitais de streaming, a banda norte-americana está no "Billions Club" do Spotify ao lado de nomes intemporais como AC/DC, The Beatles, Whitney Houston e Elton John.

Estas confirmações pretendem relembrar a nostalgia rock dos anos 2000, completando o cartaz do palco para este dia anunciado que promete juntar várias gerações.

Hoobastank , Blasted Mechanism e Tara Perdida vão juntar-se aos Kaiser Chiefs a 21 de junho, domingo, no primeiro fim de semana no Palco Super Bock do Rock in Rio Lisboa, em 2026.

Já os portugueses Blasted Mechanism, fundados em 1995, sobem pela primeira vez ao Palco Super Bock. Nomeado três vezes para o MTV Best Portugal Act, o projeto "Sound in Light" de 2007 levou-os aos holofotes da indústria.

Com data de lançamento marcada para dezembro deste ano, o álbum de estúdio "Blasted ॐ" promete despertar a curiosidade da audiência.

Exatamente 20 anos depois, os Tara Perdida regressam à "cidade do rock" portuguesa. O malogrado João Ribas, Ruka e Ganso criaram a banda punk rock em 1995 e, desde então, navegam no mundo sónico alternativo.

Os clássicos "Desalinhado" e "Nasci Hoje" marcam a discografia da banda, tal como "O que é que eu Faço aqui" e "Lisboa, um dos seus maiores êxitos", que contou com a participação especial de Tim dos Xutos & Pontapés.

Os Linkin Park foram a primeira confirmação de todas para o Rock in Rio Lisboa do próximo ano. A organização já tinha anunciado, igualmente, os nomes de Katy Perry, Pedro Sampaio, Calema e NAPA no primeiro dia do evento do próximo ano, a 20 de junho, sábado.

Cypress Hill, Kaiser Chiefs e Grandson foram, entretanto, anunciados para 21 de junho e Rod Steward vai ser a cabeça de cartaz a 27 de junho, contando ainda com 4 Non Blondes no mesmo dia.