Lewis Capaldi regressa a Portugal com concerto na Figueira da Foz

24 nov, 2025 - 23:47 • Redação

Depois de fazer a abertura em 2018 de um concerto de Sam Smith em Lisboa, o artista escocês volta com um concerto em nome próprio.

O cantor e compositor escocês Lewis Capaldi vai regressar a Portugal, com um concerto marcado pela primeira vez em nome próprio a 18 de julho de 2026.

A digressão internacional do EP "Survive", lançado no último dia 14 de novembro, vai passar pela Praia do Relógio, na Figueira da Foz, Lisboa.

Alavancado pelo sucesso comercial "Someone You Loved" de 2019 – a música mais ouvida nas plataformas streaming de sempre no Reino Unido –, Lewis começou a ser tocado nas rádios de todo o mundo, inclusive, claro, nas portuguesas.

Capaldi estreou os palcos portugueses quando abriu o concerto de Sam Smith em Lisboa, em 2018, ainda antes de ser um artista conhecido pelas baladas

"Before You Go" e "Bruises também fazem parte e marcam a discografia do artista escocês.

Os bilhetes vão estar à venda nesta sexta-feira nos locais habituais e os preços variam entre os 60 e 120€.

