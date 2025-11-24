Luísa Ducla Soares dá nome a prémio de literatura infantojuvenil lusófona

A escritora portuguesa Luísa Ducla Soares foi homenageada com a criação de um prémio de literatura infantojuvenil dos países de língua portuguesa, anunciou esta segunda-feira o Letra Corrida — Festival de Literatura Infantojuvenil de Coimbra.

O Prémio Luísa Ducla Soares tem como objetivo "incentivar a criação literária infantojuvenil em Portugal e no mundo lusófono", referiu a organização, no dia em que começa o festival Letra Corrida.

Citada em comunicado pelo festival, Luísa Ducla Soares, de 86 anos, manifestou entusiasmo pelo facto de o prémio abranger "os países lusófonos, que são a prova de que a semente desta língua nascida num pequeno país ibérico cresceu e floriu numa rica variedade de geografias, de experiências, de temas, de linguajares".

"Assistimos ao abaixamento do nível de inteligência da nova geração"



Com 55 anos de vida literária, Luísa Ducla Soares lembrou ainda que o livro e a leitura ajudam a desenvolver "as vivências profundas que falham na comunicação pela informática que domina a atualidade, apostando no imediatismo fácil e superficial".

"Assistimos, com apreensão, a um abaixamento do nível de inteligência da nova geração devido ao telemóvel e aos computadores, utilizados como fonte básica de leitura apressada. Famílias, escolas, governos estão a tentar contrariar esta gravíssima situação", alertou.

A primeira edição do Prémio Luísa Ducla Soares vai ser oficialmente lançada a 02 de abril de 2026 — Dia Internacional do Livro Infantil —, sabendo-se, por agora, que será um prémio anual para obras inéditas de "novos autores dos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa".

Só em abril se saberá o valor monetário do prémio, o regulamento e os critérios de admissão de candidaturas.

O júri vai integrar "três personalidades de reconhecido mérito", sendo o prémio atribuído durante o Letra Corrida — Festival de Literatura Infantojuvenil de Coimbra de 2026, previsto de 23 a 29 de novembro.

A segunda edição do Festival Letra Corrida acontece esta semana com mais de 40 horas de programação e 14 convidados, entre escritores, ilustradores, músicos e contadores de histórias, nomeadamente Pedro Chagas Freitas, Clara Cunha, Isabel Zambujal, Sofia Fraga e Sofia Vieira.

Encontros com autores, sessões de autógrafos, apresentações de livros, oficinas de ilustração e sessões de contos são algumas das atividades previstas d festival, que é organizado pela empresa GoldenSkill.

Luísa Ducla Soares é uma das mais conhecidas autoras de livros para crianças em Portugal. O primeiro livro foi "A história da papoila" (1972), publicado ainda durante o Estado Novo e que lhe valeu um prémio do Secretariado Nacional de Informação, que recusou por objeção de consciência.

Entre os últimos livros publicados estão "E se fôssemos a votos?" (2024), desenhado por Rachel Caiano, "Mário Soares: No Caminho da Liberdade" (2024), com Susana Cavalinhos, e "Cada macaco no seu galho" (2025), com Carolina Branco.

Algumas das suas histórias de vida foram partilhadas numa autobiografia publicada em 2020 e dirigida aos seus leitores mais novos.

Luísa Ducla Soares recebeu o Prémio Calouste Gulbenkian pelo conjunto da obra em 1996 e foi candidata a alguns dos mais relevantes prémios internacionais, entre os quais o Hans Christian Andersen e o Astrid Lindgren Memorial Award.