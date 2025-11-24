Moeda de ouro cunhada em 1609 vendida por valor recorde

Uma grande moeda de ouro com 339 gramas, cunhada em 1609 para o rei Filipe III de Espanha, bateu recordes e tornou-se a moeda mais valiosa da Europa, num leilão realizado esta segunda-feira na Suíça.

A peça única foi vendida por cerca de 3 milhões de euros. Tinha um preço base de 2,15 milhões de euros, informou a leiloeira Numismatica Genevensis SA, sediada em Genebra, confirmando que estabelecera um novo recorde europeu para a moeda mais valiosa.

O “Centen”, ou 100 escudos numa antiga moeda espanhola, foi produzido na cidade castelhana de Segóvia, a partir de ouro trazido pelos conquistadores que partiram para as Américas, o chamado “Novo Mundo”.

Criado como demonstração de riqueza e poder régios — equivalente a vários anos de salário —, é a maior moeda da história europeia moderna, sublinhou Alain Baron, fundador da casa de leilões.

Perdida durante vários séculos, a peça reapareceu nos Estados Unidos por volta de 1950, quando um colecionador nova-iorquino a adquiriu, antes de a vender a um comprador espanhol uma década depois. Foi mais tarde leiloada a outro coleccionador, cuja identidade não é pública.

“Foi verdadeiramente uma dádiva real, um presente régio para outros reis ou rainhas”, disse Baron. “O próximo proprietário terá, de certa forma, a possibilidade de se equiparar a um rei, já que foi um rei que a ofereceu a outro rei.”

Segundo a leiloeira, houve interesse de compradores dos EUA, da Europa e do Médio Oriente à procura de um “activo-troféu”, bem como de instituições.

O recorde europeu anterior pertencia a uma peça de 100 ducados que fora de Fernando III de Habsburgo e que tinha sido vendida por 2 milhões de euros, recordou Frank Baldacci, director da Numismatica Genevensis SA.