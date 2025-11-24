Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Óbito

Morreu Jimmy Cliff, lenda do reggae, aos 81 anos, com pneumonia

24 nov, 2025 - 13:31 • Lusa

Autor de êxitos como You Can Get It If You Really Want, Reggae Night ou Wonderful World, Beautiful People, Cliff foi “fundamental na apresentação do reggae a uma audiência internacional.

A+ / A-
O cantor jamaicano Jimmy Cliff, um dos maiores responsáveis por introduzir o reggae na cultura popular, morreu aos 81 anos, vítima de pneumonia, anunciou esta segunda-feira a família nas redes sociais.

“A todos os fãs pelo mundo fora, por favor saibam que o vosso apoio foi a sua força ao longo de toda a carreira. Ele apreciava mesmo cada admirador pelo seu amor”, pode ler-se na mensagem publicada na conta oficial do músico no Instagram, que não indica a data da morte do cantor.

Autor de êxitos como You Can Get It If You Really Want ou Wonderful World, Beautiful People, Cliff foi “fundamental na apresentação do reggae a uma audiência internacional, em grande parte devido à sua atuação no marcante filme The Harder They Come“, de Perry Henzell, como lembra a entrada da Enciclopédia Britânica sobre o artista.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?