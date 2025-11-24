Morreu Jimmy Cliff, lenda do reggae, aos 81 anos, com pneumonia

24 nov, 2025 - 13:31 • Lusa
“A todos os fãs pelo mundo fora, por favor saibam que o vosso apoio foi a sua força ao longo de toda a carreira. Ele apreciava mesmo cada admirador pelo seu amor”, pode ler-se na mensagem publicada na conta oficial do músico no Instagram, que não indica a data da morte do cantor.
Autor de êxitos como You Can Get It If You Really Want ou Wonderful World, Beautiful People, Cliff foi “fundamental na apresentação do reggae a uma audiência internacional, em grande parte devido à sua atuação no marcante filme The Harder They Come“, de Perry Henzell, como lembra a entrada da Enciclopédia Britânica sobre o artista.