Morreu o ator Udo Kier aos 81 anos

Udo Kier, ator alemão que trabalhou com muitos dos grandes cineastas do cinema contemporâneo, morreu este domingo, aos 81 anos.

A notícia foi avançada pelo companheiro, esclarecendo que o artista morreu num hospital na Califórnia, nos Estados Unidos da América, onde residia.

O intérprete era conhecido por encarnar personagens irreverentes e antagonistas, destacando-se pelos olhos azuis marcantes e a sua entrega de diálogo imprevisível.

Fez mais de 250 filmes, quer na Europa, quer nos EUA, colaborando com realizadores como Lars von Trier, Gus Van Sant, Werner Herzog, Dario Argento, Alexander Payne, Rob Zombie, entre outros. Também participou em videoclipes de Madonna, depois de ter captado a atenção da cantora.

O último filme que fez em vida foi "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, lançado este ano. Já tinha participado na longa-metragem anterior do cineasta brasileiro, "Bacurau", de 2019.

Udo Kier encontrava-se a preparar um novo papel com o produtor de videojogos, Hideo Kojima, para o novo projeto "OD", mas morreu antes de filmar. Em reação nas redes sociais, o artista japonês admitiu "não ter palavras" perante a perda do ator alemão.

"O Udo não era apenas um ator. Era uma verdadeiro ícone do seu tempo. Perdemos um grande ícone. Não haverá outro como ele", assinalou.