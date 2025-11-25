​Adolescência prolonga-se até aos 30 anos, conclui novo estudo sobre o cérebro

O desenvolvimento do cérebro humano passa por cinco fases distintas e a fase da adolescência prolonga-se até aos 30 anos. São conclusões de um estudo feito por cientistas da Universidade de Cambridge, revelado esta terça-feira.

O estudo, já publicado na Nature Communications, analisou os cérebros de quase quatro mil pessoas entre os zero anos de idade e os 90.

Foram identificadas cinco fases distintas sendo os anos de viragem aos nove, 32, 66 e 83 anos.

A fase da infância é desde o nascimento até aos nove anos, a adolescência dos nove aos 32, a idade adulta situa-se entre os 32 e os 66 anos. Depois, há uma primeira fase de envelhecimento entre os 66 e os 83 e a segunda fase de envelhecimento depois dos 83 anos.

"Sabemos que as ligações cerebrais são cruciais para o nosso desenvolvimento, mas não temos uma visão geral de como elas mudam ao longo da vida e porquê", afirmou Alexa Mousley, bolseira da Gates Cambridge e líder da investigação, citada no comunicado emitido pela universidade.

A especialista reforça a ideia, garantindo que “este estudo é o primeiro a identificar as principais fases das ligações cerebrais ao longo da vida humana”.

“Estas fases fornecem um contexto importante para o que o nosso cérebro possa ser mais capaz ou mais vulnerável em diferentes fases da nossa vida. Pode ajudar-nos a compreender por que razão alguns cérebros desenvolvem-se de forma diferente em momentos-chave da vida, seja com dificuldades de aprendizagem na infância ou demência na velhice”, especifica.