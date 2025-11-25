Congresso na Universidade do Porto lança “Manifesto pela Gentileza”. Dino D’Santiago vai lê-lo publicamente

“Manifesto pela Gentileza” é a designação de um documento que será apresentado na tarde desta terça-feira na Universidade do Porto, no âmbito do XI Congresso Internacional sobre Culturas. A leitura do texto será feita por Dino D’Santiago e mais seis leitores.

Na reunião, cerca de 200 investigadores de 24 universidades portuguesas, brasileiras e moçambicanas estão reunidos a refletir os múltiplos espaços e dimensões da cultura na sociedade contemporânea.



Em declarações à Renascença, a vice-reitora para a Cultura da Universidade do Porto, Fátima Vieira, explica que o congresso é uma afirmação de que “não há apenas um lugar de cultura, mas muitos lugares e que todos esses lugares de culturas e todas as culturas diferentes cabem num conceito mais abrangente de identidade”.

Sobre as razões da apresentação do “Manifesto pela Gentileza”, Fátima Vieira explica que a palavra "gentileza" é a escolha certa “porque os tempos são rudes, são de uma grande violência verbal e já está provado também que quando nós reagimos com violência verbalmente a alguém que nos agride também verbalmente, aquilo que assistimos é uma escalada que depois resulta num desentendimento total”.

"Muitas vezes podemos desarmar a outra pessoa sendo gentis ou, então, antes mesmo de haver esse confronto, ter uma atitude de respeito pelo outro”, reforça.

Este manifesto surge face “à crescente violência verbal que hoje verificamos”, explica Fátima Vieira. "O que queremos fazer é também afirmar a universidade como um lugar de discussão, um lugar de afirmação, um lugar de promoção do respeito e da empatia”.

Escrito através da junção das opiniões dos participantes do evento e de pessoas anónimas espalhadas pelo país, o documento é descrito pela vice-reitora como “um convite em sete partes em que pedimos às pessoas que ofereceram as suas palavras para definirmos o que é a gentileza e darmos exemplos sobre diferentes perspetivas daquilo que é a gentileza”.

A docente explica que escolha de Dino D’Santiago para liderar a leitura surgiu pelo cantor ser um dos cocoordenadores de um dos painéis do evento e “pelo trabalho que tem vindo a fazer de promoção da inclusão, e sobretudo da inclusão de pessoas que são na periferia, mostrar sobretudo também o trabalho que tem feito pela restituição de dignidade e de valorização de diferentes culturas”.

Além disso, na mesma cerimónia Dino D’Santiago vai também apresentar o seu novo livro “Cicatrizes”.

"A universidade tem de ser mais do que um lugar onde os estudantes vão à procura de uma formação especializada”, diz a vice-reitora da UPorto, destacando a importância de a cultura “funcionar também como um nivelador social".

“Se há lugar onde os estudantes têm de ser todos iguais, onde as pessoas têm de ser todas iguais, tem de ser na Universidade” e - garante, isso só se consegue com um investimento, que é o que tem acontecido na Universidade do Porto.



O XI Congresso Internacional sobre Cultura é organizado pela Universidade do Porto em parceria com a Associação Internacional de Pesquisadores das Culturas (InterCult).