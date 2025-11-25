Ouvir
Euromilhões: veja a chave desta terça-feira

25 nov, 2025 - 20:25 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 162 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 25 de novembro de 2025, é composta pelos números 6 - 11 - 17 - 35 e 44 e pelas estrelas 3 e 7.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 162 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

