Ruben Alves termina rodagem de filme sobre amor e tradições

O realizador luso-francês Ruben Alves terminou na segunda-feira, em Lisboa, a rodagem de um filme que parte de histórias dos casamentos de Santo António para falar de amor e de tradições.

A Estufa Fria foi o cenário para o último dia de filmagens de “Santo António, o casamenteiro de Lisboa”, convocando grande parte do elenco para filmar duas breves cenas e uma despedida emocionada.

O filme, produzido pela Bla Bla Media e que se estreará nos cinemas no verão de 2026, é protagonizado por Rita Blanco e Joaquim Monchique, como os guardiões de uma tradição lisboeta – os casamentos de Santo António – que corre o risco de ir parar às mãos de uma multinacional estrangeira.

Além daqueles dois atores – que trabalharam pela primeira vez juntos -, o elenco incluiu, entre outros, Lídia Franco, Rui Mendes, Maria Rueff, João Catarré, Maria João Bastos, Ana Bola, Inês Aires Pereira, Jacqueline Corado, Paco León, Joaquim de Almeida, Albano Jerónimo e Isabel Abreu.

Ruben Alves já tinha trabalhado com alguns dos atores deste filme em “A Gaiola Dourada” (2013), um sucesso de bilheteira em Portugal, sobre uma família portuguesa emigrada em Paris, remetendo também para a própria história do realizador.

Em entrevista à agência Lusa, Ruben Alves, que nasceu em cresceu em Paris, filho de emigrantes portugueses, contou que foi por causa do novo filme que descobriu a tradição anual dos casamentos de Santo António.

“Descobri um mundo muito interessante, muito engraçado, com muitas histórias reais, muito caricatas que eu pus aqui no filme”, disse o realizador e coautor do argumento, juntamente com o argumentista espanhol Fer Pérez.

Aproveitando essa tradição, Ruben Alves quis falar “de uma identidade, de um povo, dos habitantes de Lisboa, mas que faz eco em todo o lado”, perante a globalização e o turismo massificado.

“Ando na rua e já nem sei onde estou, posso estar em Paris ou em Milão e temos de ter cuidado porque uma identidade que foge… […] Podemos ser modernos, mas de um jeito particular que a nossa tradição não se vá embora”, disse.

À Lusa, o ator Joaquim Monchique disse que o filme “é uma homenagem que o Ruben faz, numa comédia muito romântica, muito engraçada e com uma visão encantadora de Lisboa”.

"Santo António, o casamenteiro de Lisboa” é a primeira longa-metragem de ficção produzida pela Bla Bla Media e, além de se estrear nos cinemas, chegará também ao ‘streaming’, sendo “o primeiro filme português a ser lançado no Disney+”.

O produtor Filipe Araújo contou à Lusa que a Disney+ foi “a primeira pedra” para fazer avançar este projeto, descrito como “uma aventura com uma outra escala”, com uma equipa de mais de uma centena de pessoas, numa produtora independente que tinha trabalhado sobretudo em documentário e cinema de animação.

A longa-metragem contou com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual, Europa Criativa, Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, Turismo de Lisboa e da câmara municipal de Lisboa. A distribuição em sala de cinema em 2026 será pela NOS Audiovisuais.