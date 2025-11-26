Petição pede melhorias na mobilidade e a qualidade do ar na Baixa de Lisboa

A Associação de Moradores de Santa Maria Maior entrega esta quarta-feira na Câmara Municipal de Lisboa uma petição intitulada “Baixa de Lisboa com menos trânsito e melhor qualidade do ar”.

A iniciativa é apoiada pela Associação Zero e, em declarações à Renascença, a responsável em políticas de mobilidade da associação, Rita Prates, explica que são múltiplos os problemas com trânsito, qualidade do ar, ruído e falta de espaço público para os transportes e para as pessoas.

"As medições da qualidade do ar em vários pontos da Baixa de Lisboa dão valoreso bastante acima dos recomendados pela Organização Mundial de Saúde e estarão acima dos valores da legislação para 2030”, explica.

Além de todos os problemas que podem afetar a qualidade de vida das pessoas, Rita Prates refere que este quadro também pode trazer graves problemas para a cidade. "Há uma competição feroz por este espaço, temos passeios demasiado estreitos, inseguros, não há espaço para ciclovias, não há espaço sequer para ter uma árvore ou ter um espaço verde”, exemplifica.

Rita Prates lembra que existe ainda o problema dos transportes públicos ficarem "presos" no trânsito, lamentando a inexistência de “faixas exclusivas para autocarros, que faz com que os tempos de viagem sejam mais longos".

"Os autocarros nunca vão chegar a horas se não tiverem via exclusiva”, enfatiza.

A petição propõe várias medidas de melhoria: “Linha exclusiva para os transportes públicos, velocidade máxima de 30 km/hora e termos esta zona como uma zona de zero emissões."

Rita Prates dá mais exemplos: "Só poderão entrar veículos elétricos dentro deste recinto, caminhar e pedalar em segurança, com a requalificação dos passeios e criação de ciclovias interconectadas, menos caos de "tuk-tuk" e TVDE, que também é um problema, e, por fim, o estacionamento tem que ser prioritário para os residentes, nomeadamente nos parques subterrâneos."

"Temos que devolver o espaço público às pessoas e, portanto, o estacionamento existente deverá ser exclusivamente para residentes”, insiste.

A responsável em políticas de mobilidade da associação Zero esclarece que esta é uma petição para a Baixa de Lisboa, mas gostaria que "a Baixa de Lisboa fosse precursora desta mudança nas cidades e servisse de exemplo para mais bairros em Lisboa e noutras cidades portuguesas”.