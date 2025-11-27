Ator Almeno Gonçalves morre aos 66 anos

27 nov, 2025 - 12:55 • Lusa
O ator Almeno Gonçalves morreu esta quinta-feira, aos 66 anos, em Lisboa, confirmou à Lusa a agente do artista.
De acordo coma agente, Teresa Miguel Amaral, o ator terá morrido esta madrugada.
A informação foi originalmente avançada pelo jornal Correio da Manhã, que adianta que Almeno Gonçalves morreu no Hospital Francisco Xavier, onde estaria internado devido a um cancro.
O velório do ator está marcado para sexta-feira de manhã, na Igreja de Miraflores, em Oeiras.
[Notícia atualizada às 13h04 de 27 de novembro de 2025]