Ator Almeno Gonçalves morre aos 66 anos

27 nov, 2025 - 12:55 • Lusa

Informação do falecimento foi confirmada pela agente do artista.

O ator Almeno Gonçalves morreu esta quinta-feira, aos 66 anos, em Lisboa, confirmou à Lusa a agente do artista.

De acordo coma agente, Teresa Miguel Amaral, o ator terá morrido esta madrugada.

A informação foi originalmente avançada pelo jornal Correio da Manhã, que adianta que Almeno Gonçalves morreu no Hospital Francisco Xavier, onde estaria internado devido a um cancro.

O velório do ator está marcado para sexta-feira de manhã, na Igreja de Miraflores, em Oeiras.

[Notícia atualizada às 13h04 de 27 de novembro de 2025]

