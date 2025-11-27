Netflix em baixo com a estreia de "Stranger Things"

A muito aguardada estreia da última temporada de "Stranger Things" tirou a Netflix do ar esta madrugada, nos EUA. O "apagão" aconteceu precisamente no momento em que o primeiro episódio da quinta temporada da série de ficção científica se estreou na plataforma de streaming, que esteve em baixo durante cerca de três minutos, avança a Variety.

Segundo a revista, "Dezenas de milhares de pessoas que acederam à plataforma" para assistir ao episódio encontraram uma página de erro. "Algo correu mal", dizia a mensagem que foi recebida por muitos utilizadores, esta madrugada. Um porta-voz da Netflix confirmou o cenário: "Alguns subscritores tiveram um breve problema com o streaming nos seus dispositivos, mas o serviço foi recuperado para todas as contas em cinco minutos".

Esta não é, de resto, a primeira vez que tal acontece à Netflix, precisamente por causa de Stranger Things. A mesma coisa aconteceu no lançamento dos últimos episódios da temporada anterior, em 2022, altura em que o serviço de streaming também ficou sobrecarregado. O aumento de tráfego também afetou algumas das primeiras transmissões em direto do serviço, como no combate de Mike Tyson e Jake Paul.

"Stranger Things" é uma das séries mais vistas de sempre na plataforma e regressa, esta quinta-feira, para a sua derradeira temporada. Os primeiros quatro episódios da história final estão disponíveis desde a 01h00 desta quinta-feira, com mais três a estrearem-se no dia de Natal. O último episódio está marcado para o final do ano.