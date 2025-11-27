Tatuagens prejudicam sistema imunitário, diz estudo

As tatuagens podem ser prejudiciais para o sistema imunitário, comprometendo as defesas do organismo contra determinadas infeções ou tipos de cancro. O alerta foi dado por um estudo publicado, esta quarta-feira, na revista científica norte-americana "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Após uma sessão, partículas de tinta espalham-se rapidamente pelo organismo e, em poucas horas, acumulam-se em grandes quantidades nos gânglios linfáticos, órgãos vitais do sistema imunitário, e permanecem, muitas vezes, durante toda a vida.

Para descobrir estas novas conclusões, os cientistas tatuaram a sola das patas de ratos de seis a 12 meses. A tinta utilizada é a mais vendida nos Estados Unidos da América (EUA).

Este estudo permitiu observar a morte de células que garantem a resiliência do corpo humano a situações inflamatórias, mas também a redução da resposta imunitária.

Uma resposta reduzida à vacina contra a covid-19 é outra das consequências de quem tem o corpo tatuado, indicam os investigadores. Os anticorpos à vacinação são, por isso, afetados.

"Dentro dos gânglios linfáticos, as células imunitárias conhecidas como macrófagos capturam ativamente todos os pigmentos, desencadeando uma resposta inflamatória em duas fases", lê-se no estudo. Nos primeiros dois dias acontece uma absorção da tinta que enfraquece o sistema imunitário, mas também pode "durar anos".

Cada um dos ratos foi tatuado com a cor verde, vermelha e preto, e percebeu-se que é mais difícil para as células imunitárias degradar, especialmente, a tinta preta e vermelha.

Uma em cada cinco pessoas no mundo tem, pelo menos, uma tatuagem, estimou o estudo.