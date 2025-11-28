Ouvir
​Cidade do Porto acolhe festival de hambúrgueres gourmet

28 nov, 2025 - 18:00 • Redação

O “The Champions Burger” estreia-se em Portugal, no Parque da Cidade do Porto. O público vai poder eleger o vencedor do prémio de “Melhor Smash Burger”.

O festival de hambúrgueres espanhol que apresenta um formato inovador, combina lazer e gastronomia. No Porto, conta com 20 restaurantes diferentes a participar, dois deles portugueses.

Em declarações à Renascença, Teresa Garcia, da organização, diz que a presença do festival vai ser muito positiva para a cidade do Porto. "É um evento de hambúrgueres gourmet com ingredientes de alta qualidade, com carne premium certificada e é uma excelente oportunidade para o público português participar e conseguir conhecer esta gastronomia”, argumenta.

O festival já recebeu mais de cinco milhões de visitantes e é considerado um dos maiores do género na Europa. "É um festival que do pontode vista turístico é também bastante favorável para a região, é um evento que atrai muitosturistas e é considerado um evento de gastronomia e lazer a que normalmente o público adere em força”, sublinha.

Além desta experiência gastronómica, o público português irá eleger ao longo dos dias do festival o “Melhor Smash Burger”. Teresa Garcia explica que de se trata de "uma técnica recente e que consiste sobretudo em prensar a carne na chapa e criar um exterior mais crocante e um interior mais suculento”. Esta é uma técnica “muito usada pelos chefes de renome”.

Ao longo do festival na compra do hambúrguer é entregue um QRCODE para cada pessoa poder avaliar as “diferentes características do hambúrguer como, por exemplo, o pão e outros ingredientes diferenciadores, como a própria carne”, acrescenta Teresa Garcia.

O vencedor será anunciado dia 20 de dezembro, no penúltimo dia do festival.

A entrada no evento é gratuita, no entanto, cada hambúrguer tem o custo de 12,5 euros e podem ser degustados até ao dia 21 de dezembro. Além da comida, o evento contará ainda com “entretenimento para miúdos e graúdos, com personagens fantasiadas que dinamizarão o recinto e criarão um ambiente festivo”, remata.

