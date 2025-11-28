Cyndi Lauper estreia-se no Rock in Rio no dia da "lenda" Rod Steward

Cyndi Lauper é a nova confirmação do terceiro dia do Rock in Rio Lisboa 2026, a 27 de junho, um sábado dedicado ao "dia de lendas". A artista norte-americana vai estrear-se no palco principal da "cidade do Rock" no mesmo dia que o cabeça de cartaz Rod Steward. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com os pés na música desde o início dos anos 80 pelas ruas de Nova Iorque, "Girls Just Want to Have Fun" e "Time After Time" do primeiro álbum de estúdio "She's So Unusual" (1983) tornaram-se clássicos num estalar de dedos. À primeira tentativa, Cyndi conseguiu marcar o seu nome no mundo pop-rock. O segundo projeto "True Colors" consolidou a carreira e a cantora explorou a sua irreverência até em Hollywood e na Broadway. Sempre ao lado dos holofotes, a estrela Cyndi Lauper, 72 anos, foi galardoada com dois Grammy, um Emmy e um Tony Award.

Inspirada pelos primeiros sucessos, "Farewell Tour" é a despedida da artista dos palcos mundiais e Portugal não fica de fora. Os fãs portugueses vão ter a oportunidade final de ver o espetáculo, que termina a 30 de agosto em Los Angeles, na próxima edição do Rock in Rio. Fora dos palcos, é uma ativista pelos direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIA+ e é co-fundadora da "True Colors United" para estas comunidades. A noite "Rock'n'Roll" promete relembrar grandes hits dos anos 80 com Xutos & Pontapés, no Palco Music Valley. Neste palco, a música portuguesa é acolhida com a performance de SYRO e conta ainda com as bandas portuguesas GNR, UHF e TAXI. As gerações milenares também vão viver o rock com as 4 Non Blondes e a Joss Stones, já anunciadas pelo festival.