Erva Daninha celebra 20 anos com Mostra Estufa e lançamento de livro

A edição deste ano da Mostra Estufa vai servir de mote para assinalar o 20.º aniversário da companhia de circo contemporâneo Erva Daninha. Tem lugar no Teatro Municipal do Porto (Campo Alegre) esta sexta-feira e sábado, como explica à Renascença Vasco Gomes, da direção artística, está dividida em três momentos distintos.

“O primeiro projeto é no Grande Auditório, com o público", explica Vasco Gomes, num momento chamado "Infinito", protagonizado por três intérpretes e onde a audiência "está li, em 360º, bem perto". Os artistas, todos estrangeiros residentes em Portugal, cruzam "a acrobacia aérea com a ciência" trabalhando "o conceito de infinito" com um astrofísico para dar a ideia de "um universo misturado com a luz, o som e o vídeo".

O segundo momento, "Diaphana", acontece no Café Teatro, e é interpretado por uma artista que se equilibra em copos e garrafas de vidro. "No fundo, trata-se de uma pessoa que está sozinha, numa mesa com uma cadeira que está vazia. Não tem companhia e tem muitas garrafas vazias: já passou ali muito tempo, sente-se o peso do tempo e alguma quase embriaguez de estar", explica Vasco Gomes. A ideia é tratar, desta forma, "a questão da solidão e onde é que essa solidão nos pode levar, às vezes, na nossa cabeça ou fora da cabeça”.

Voltamos ao Grande Auditório para o último momento do espetáculo, batizado de "Lutum", que quer provocar uma relação “mais grotesca, mais crua e mais dura com o corpo, com a doença, com a ferida". "Sentimos que é um projeto mesmo muito importante e muito pertinente porque é interpretado por uma artista trans que quer tratar toda esta questão do corpo e da sexualidade, mas sem perder a relação com o circo”, explana Vasco Gomes.

Os bilhetes para assistir aos espetáculos da 8.ª edição da Mostra Estufa custam sete euros e só estão disponíveis para pessoas com idade igual ou superior a 16 anos.