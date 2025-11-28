Utilizadores do Instagram sobrestimam o vício nas redes sociais, conclui estudo

Os utilizadores do Instagram podem sobrestimar o seu nível de vício na plataforma, de acordo com um inquérito realizado pela Universidade do Sul da Califórnia (Estados Unidos) a 1.204 adultos norte-americanos e publicado na revista "Scientific Reports".

Os resultados da investigação sugerem que, para a maioria dos utilizadores das redes sociais, o uso excessivo se deve ao hábito, e não a um vício genuíno.

A dependência de uma substância ou comportamento é geralmente caracterizada por um conjunto de sintomas que incluem dificuldade em controlar o uso, sentir ansiedade para a utilizar, apresentar sintomas de abstinência quando não se usa e continuar a consumir apesar das consequências negativas ou do risco de danos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ian Anderson e Wendy Wood entrevistaram uma amostra aproximadamente representativa de 380 utilizadores norte-americanos do Instagram, dos quais 50% eram mulheres, com uma média de idades de 44 anos.

Os participantes descreveram o seu nível de dependência no Instagram e foram avaliados quanto a sintomas de uso compulsivo. .

Os autores verificaram que, embora 18% dos participantes concordassem, pelo menos parcialmente, com a sua avaliação sobre o vício do Instagram (e 5% concordassem fortemente), apenas 2% apresentaram sintomas indicativos de um possível vício.

Os autores exploraram uma possível causa desta discrepância avaliando as descrições do uso das redes sociais em artigos noticiosos publicados nos meios de comunicação social dos EUA entre novembro de 2021 e novembro de 2024.

Identificaram 4.383 artigos que mencionavam a expressão "vício das redes sociais" e 50 que mencionavam a expressão "hábito das redes sociais".

Isto sugere que o uso frequente das redes sociais tende a ser descrito como um vício em artigos de notícias dos EUA.

Os autores sugeriram que isto pode influenciar a perceção dos utilizadores sobre o uso das redes sociais.

Utilizando uma segunda amostra de 824 utilizadores adultos do Instagram nos EUA, os autores investigaram os potenciais efeitos negativos de rotular o uso frequente do Instagram como um vício.

Descobriram que levar os participantes a considerar o uso das redes sociais como um vício estava associado a uma menor sensação de controlo sobre o uso do Instagram e a uma maior culpa, tanto em relação a si próprios como à plataforma, pelo uso excessivo.

Em conjunto, as descobertas sugerem que rotular o uso frequente das redes sociais como um vício pelos media e outras instituições pode contribuir para que os utilizadores do Instagram sobrestimem o seu nível de dependência da plataforma e, além disso, afetar negativamente a sua perceção do uso das redes sociais.

Um uso mais seletivo do termo "vício" por parte dos decisores políticos e dos media em relação ao uso das redes sociais poderia reduzir este efeito, segundo os autores.