Morreu o dramaturgo britânico Tom Stoppard

O dramaturgo britânico Tom Stoppard faleceu este sábado, aos 88 anos, na sua residência em Dorset, de forma “pacífica” e “rodeado pela família”, conforme anunciaram os seus agentes.

Em comunicado, a United Agents, citada pela BBC, destacou que Stoppard “será recordado pelas suas obras, pelo seu brilhantismo e humanidade, pelo humor, irreverência, generosidade de espírito e pelo profundo amor à língua inglesa”.

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Stoppard conquistou o público com peças que abordavam questões filosóficas e políticas, consolidando-se como um dos nomes mais influentes do teatro contemporâneo.

Entre as suas obras mais célebres estão Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1966) — que mais tarde foi adaptada para o cinema —, Night and Day (1978), The Coast of Utopia (2002) e Rock ‘n’ Roll (2006). Como argumentista, venceu um Óscar e um Globo de Ouro pelo roteiro do filme A Paixão de Shakespeare (1998).

Além do teatro, Stoppard escreveu para cinema, televisão e rádio. Em 2012, assinou a adaptação cinematográfica do romance Anna Karenina, de Leon Tolstói, estrelado por Keira Knightley e Jude Law.

Em 2020, lançou Leopoldstadt, uma obra semi-autobiográfica ambientada no bairro judeu de Viena, no início do século XX. A peça foi amplamente aclamada e rendeu-lhe um prémio Olivier de melhor peça nova, além de quatro Tony Awards.

Nascido Tomas Straussler na antiga Checoslováquia, Stoppard fugiu com a família durante a ocupação nazi e acabou por encontrar refúgio no Reino Unido. Mais tarde, descobriu que os seus quatro avós eram judeus e que tinham morrido em campos de concentração.

Stoppard iniciou a carreira como jornalista em Bristol, em 1954, antes de se tornar crítico teatral e autor de peças para rádio e televisão.

O reconhecimento internacional veio nos anos 1960, quando Rosencrantz and Guildenstern Are Dead estreou no Festival Fringe de Edimburgo e, posteriormente, foi encenada no National Theatre e na Broadway, conquistando quatro prémios Tony em 1968, incluindo o de melhor peça.

Ao longo da sua trajetória, Stoppard recebeu diversas distinções, entre elas o título de cavaleiro, concedido pela falecida Rainha Isabel II, em 1997, pelos serviços prestados à literatura.