Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Morreu o dramaturgo britânico Tom Stoppard

29 nov, 2025 - 18:47 • Olímpia Mairos

Ao longo da sua trajetória, Stoppard recebeu diversas distinções, entre elas o título de cavaleiro, concedido pela falecida Rainha Isabel II, em 1997, pelos serviços prestados à literatura.

A+ / A-

O dramaturgo britânico Tom Stoppard faleceu este sábado, aos 88 anos, na sua residência em Dorset, de forma “pacífica” e “rodeado pela família”, conforme anunciaram os seus agentes.

Em comunicado, a United Agents, citada pela BBC, destacou que Stoppard “será recordado pelas suas obras, pelo seu brilhantismo e humanidade, pelo humor, irreverência, generosidade de espírito e pelo profundo amor à língua inglesa”.

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Stoppard conquistou o público com peças que abordavam questões filosóficas e políticas, consolidando-se como um dos nomes mais influentes do teatro contemporâneo.

Entre as suas obras mais célebres estão Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1966) — que mais tarde foi adaptada para o cinema —, Night and Day (1978), The Coast of Utopia (2002) e Rock ‘n’ Roll (2006). Como argumentista, venceu um Óscar e um Globo de Ouro pelo roteiro do filme A Paixão de Shakespeare (1998).

Além do teatro, Stoppard escreveu para cinema, televisão e rádio. Em 2012, assinou a adaptação cinematográfica do romance Anna Karenina, de Leon Tolstói, estrelado por Keira Knightley e Jude Law.

Em 2020, lançou Leopoldstadt, uma obra semi-autobiográfica ambientada no bairro judeu de Viena, no início do século XX. A peça foi amplamente aclamada e rendeu-lhe um prémio Olivier de melhor peça nova, além de quatro Tony Awards.

Nascido Tomas Straussler na antiga Checoslováquia, Stoppard fugiu com a família durante a ocupação nazi e acabou por encontrar refúgio no Reino Unido. Mais tarde, descobriu que os seus quatro avós eram judeus e que tinham morrido em campos de concentração.

Stoppard iniciou a carreira como jornalista em Bristol, em 1954, antes de se tornar crítico teatral e autor de peças para rádio e televisão.

O reconhecimento internacional veio nos anos 1960, quando Rosencrantz and Guildenstern Are Dead estreou no Festival Fringe de Edimburgo e, posteriormente, foi encenada no National Theatre e na Broadway, conquistando quatro prémios Tony em 1968, incluindo o de melhor peça.

Ao longo da sua trajetória, Stoppard recebeu diversas distinções, entre elas o título de cavaleiro, concedido pela falecida Rainha Isabel II, em 1997, pelos serviços prestados à literatura.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira