De neurótico amado a "cancelado". Woody Allen faz 90 anos

30 nov, 2025 - 09:00 • Daniela Espírito Santo , João Malheiro

Um dos maiores nomes do cinema norte-americano, Woody Allen tem uma carreira tão extensa quanto polémica. Recorde alguns dos seus maiores êxitos no grande ecrã.

Woody Allen foi, durante décadas, um dos realizadores mais bem sucedidos do cinema norte-americano. O seu estilo próprio, algures entre a comédia e o romance e com um toque de neurose e auto-depreciação, sempre com Nova Iorque como pano de fundo, era apreciado pela crítica e pelo público.

Durante anos, o nome "Woody Allen" era garante de bilheteira e de prémios. Algumas das suas musas, como Diane Keaton ou Cate Blanchett, levaram para casa Óscares graças ao trabalho desenvolvido com o realizador. Agora, no momento em que chega aos 90 anos, poucos são os que querem trabalhar com o nova-iorquino que marcou a história do cinema, especialmente no final do século XX.

Uma carreira marcada pela comédia

Nascido a 30 de novembro de 1935, Allan Stewart Koningsberg tem uma carreira que se estende por mais de seis décadas como ator, realizador, argumentista e dramaturgo.

Começou pela comédia, nos anos 50, ora na televisão ora nas páginas da revista New Yorker. Rapidamente, conquistou um lugar na cultura nova-iorquina, atuando, inclusivamente, como comediante de "stand-up" nos pequenos palcos e bares da cidade que nunca dorme. Lançou álbuns de comédia nos anos 60 e, depois, a sua escrita levou-o, na década seguinte, ao grande ecrã. "Annie Hall", de 1977, é, porventura, o seu primeiro trabalho "mainstream". Estava lançada a sua carreira no cinema.

O filme, estrelado pelo próprio e por Diane Keaton, valeu-lhe quatro Óscares e a adoração do público.

Seguir-se-iam outros sucessos, com especial destaque para "Manhattan", mais uma homenagem à cidade onde nasceu (e mais um papel para Diane Keaton). Muito influenciado pelas tendências europeias, Woody Allen é um cineasta que filmava quase todos os anos, com produções pouco exigentes tecnicamente e orçamentos comedidos. O resultado? Sucesso atrás de sucesso, mais ou menos seguindo sempre a mesma fórmula: "Interiors" e "Stardust Memories", ainda nos anos 70, deram lugar, já nos anos 80, a obras como "Broadway Danny Rose", "A Rosa Púrpura do Cairo", "Hannah and Her Sisters", "Radio Days" ou, por exemplo, "September" e "Crimes and Misdemeanors".

Até ao início dos anos 90, havia uma musa que se destacava nos seus projetos: Mia Farrow. A ligação não era meramente profissional. Os dois começaram uma relação em 1979 e só se separaram no início dos anos 90, num divórcio envolto em polémica, com a atriz a acusar o ex-marido de abusar da filha adotiva, Dylan Farrow, e com este a casar-se com a outra filha adotiva, Soon-Yi Previn, que conhecia desde pequena. O assunto haveria de o assombrar novamente anos mais tarde.

No meio da polémica, os filmes continuaram, mas com outras protagonistas. Os anos 90, Woody Allen continuou prolífero, a lançar pelo menos um filme por ano: "Husbands and Wives", "Manhattan Murder Mystery", "Bullets Over Broadway", "Mighty Aphrodite", "Deconstructing Harry" e " Sweet and Lowdown" são só alguns dos títulos lançados nessa década.

Com o virar do milénio, Allen foi deixando, gradualmente, de aparecer à frente da câmara ou, pelo menos, de ser um dos protagonistas dos seus filmes (como habitual). "Matchpoint" é, talvez, o ponto de viragem desta nova fase da sua carreira e, em simultâneo, marcava o início da sua colaboração feliz com Scarlett Johansson: no ano seguinte voltaria a trabalhar com ela no filme "Scoop".

É na primeira década do novo século que Woody Allen começa, igualmente, a explorar outras latitudes: "abandona" provisoriamente Nova Iorque e começa a explorar a Europa com longas-metragens como "Vicky Cristina Barcelona", "Meia-noite em Paris" ou "Para Roma com Amor", que rapidamente se tornam êxitos comerciais.

"Blue Jasmine" e "Magia ao Luar" ainda granjearam elogios e alguns prémios (como o Óscar de Cate Blanchett), mas os títulos que se seguiram já não gozaram do mesmo sucesso.

Entre a música e a literatura (e Portugal)

No entretanto, e em paralelo, Woody Allen não parou de escrever e não deixou de lado os palcos. Publicou ao longo da vida vários contos, escreveu peças de teatro, ensaios e até uma autobiografia.

Continua a escrever hoje em dia: o seu primeiro romance, por exemplo, chegou o mês passado a Portugal. "Que se Passa com o Baum?", o retrato de um "intelectual paralisado por preocupações neuróticas sobre a futilidade e o vazio da vida, numa paródia ao meio editorial nova-iorquino" foi editado em outubro pelo grupo Almedina.

Para além disso, o também ator toca clarinete na New Orleans Jazz Band e foi com ela que veio até Portugal várias vezes: atuou em 2005 no CCB, depois de ter feito a passagem de ano anterior no Casino Estoril. Voltou à capital em 2017 e atuou no Porto, no Pavilhão Rosa Mota, em 2023, antes de voltar a Lisboa para tocar no Campo Pequeno.

O princípio do declínio?

Com o passar dos anos, a bilheteira e os críticos já não parecem acompanhar a velocidade com que Woody Allen continua a criar filmes. A indústria começa a virar-lhe as costas lentamente, numa altura em que o movimento #MeToo vai ganhando força em Hollywood.

É nessa altura que Dylan Farrow o volta a acusar de abuso e, praticamente em simultâneo, uma entrevista polémica leva a Amazon a cancelar um contrato milionário. O acordo previa o financiamento de quatro filmes de Allen, mas apenas um acabaria por ver a luz do dia ("Um Dia de Chuva em Nova Iorque").

A quebra deste vínculo contratual levaria Allen a processar a Amazon, criticando-a por ter dado "vagas razões" para não cumprir o acordo. Do seu lado, a empresa norte-americana acusou o cineasta de comprometer o sucesso comercial dos seus projetos devido aos comentários que proferiu a desvalorizar o movimento #MeToo, somado às acusações de que ainda era alvo por parte da família Farrow.

O caso terminou em acordo entre ambas as partes. Já as estrelas de "Um Dia de Chuva em Nova Iorque", Timothee Chalamet e Rebecca Hall, optaram por doar o dinheiro que receberam por ter feito o filme a instituições de caridade.

O processo de afastamento de Woody Allen em Hollywood culmina em 2021, com o lançamento da minissérie documental "Allen vs Farrow", onde o escândalo que o assolou nos anos 90 recebeu um novo foco ao olhos do grande público. Nele, são exploradas novamente as alegações de abuso sexual a Dylan Fallow, com a alegada vítima e a mãe, Mia, a participarem.

Entre prémios e elogios, houve também quem criticasse a obra, chamando-a de parcial contra o realizador, que continua a negar todas as acusações. O certo é que, desde então, o próprio assume que já não consegue financiamento nos EUA e são muitos atores que lhe viraram as costas. Aparecer num filme de Woody Allen virou tabu.

Nesta nova fase, Allen regressa à Europa, mas por necessidade. A produzir menos filmes por ano, as suas obras são agora financiadas por países europeus: "Golpe de Sorte", a sua 50.ª longa-metragem, envolveu dinheiro francês e a cidade de Madrid, por exemplo, acabou de anunciar que vai co-financiar a sua próxima produção. Mas, até mesmo no velho continente, há quem lhe diga não: Itália e Barcelona não aceitaram financiar projetos do realizador norte-americano que, este domingo, completa 90 anos.

