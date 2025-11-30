Totoloto deste sábado. Veja os números da sorte

30 nov, 2025 - 00:27 • Redação
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 30 de novembro de 2025, é composta pelos números 3 - 18 - 37 - 38 - 41 + Número da Sorte 7.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 2 milhões de euros.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.