Buraco do ozono na Antártida foi o mais pequeno desde 2019

O buraco na camada de ozono sobre a Antártida registou, em 2025, a menor extensão e duração dos últimos seis anos, segundo o serviço europeu Copernicus, que considerou o fenómeno um “sinal tranquilizador” da recuperação da atmosfera.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A área máxima do buraco atingiu os 21 milhões de quilómetros quadrados em setembro, valor bastante inferior ao máximo de 26 milhões registado em 2023. A abertura encerrou de forma antecipada esta segunda-feira, conta com o “Guardian”.

“O encerramento mais precoce e o tamanho relativamente reduzido do buraco do ozono este ano são um sinal tranquilizador”, disse Laurence Rouil, diretora do Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). “Refletem os progressos constantes que estamos a observar, ano após ano, graças à proibição das substâncias que destroem o ozono.”

Este é o segundo ano consecutivo em que se observa uma redução na dimensão do buraco. Entre 2020 e 2023, os registos mostraram aberturas maiores e mais persistentes, contrariando a tendência de recuperação.

A camada de ozono funciona como um escudo na estratosfera, protegendo a Terra da radiação ultravioleta. A sua degradação deve-se a poluentes industriais, cuja eliminação foi iniciada com o Protocolo de Montreal, assinado em 1987.