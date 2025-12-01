Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 01 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Buraco do ozono na Antártida foi o mais pequeno desde 2019

01 dez, 2025 - 18:29 • Redação

O buraco na camada de ozono sobre a Antártida foi, este ano, o mais pequeno e de menor duração desde 2019. Dados do programa europeu Copernicus confirmam progressos sustentados na recuperação da camada protetora.

A+ / A-

O buraco na camada de ozono sobre a Antártida registou, em 2025, a menor extensão e duração dos últimos seis anos, segundo o serviço europeu Copernicus, que considerou o fenómeno um “sinal tranquilizador” da recuperação da atmosfera.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A área máxima do buraco atingiu os 21 milhões de quilómetros quadrados em setembro, valor bastante inferior ao máximo de 26 milhões registado em 2023. A abertura encerrou de forma antecipada esta segunda-feira, conta com o “Guardian”.

“O encerramento mais precoce e o tamanho relativamente reduzido do buraco do ozono este ano são um sinal tranquilizador”, disse Laurence Rouil, diretora do Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). “Refletem os progressos constantes que estamos a observar, ano após ano, graças à proibição das substâncias que destroem o ozono.”

Este é o segundo ano consecutivo em que se observa uma redução na dimensão do buraco. Entre 2020 e 2023, os registos mostraram aberturas maiores e mais persistentes, contrariando a tendência de recuperação.

A camada de ozono funciona como um escudo na estratosfera, protegendo a Terra da radiação ultravioleta. A sua degradação deve-se a poluentes industriais, cuja eliminação foi iniciada com o Protocolo de Montreal, assinado em 1987.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 01 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira