Médico e pianista de jazz Barros Veloso morreu aos 95 anos

01 dez, 2025 - 19:53 • Lusa

Barros Veloso, figura marcante do jazz moderno em Portugal e fundador do Hot Clube, morreu no domingo, em Lisboa, aos 95 anos. Médico e pianista, conciliou a carreira clínica com uma vida dedicada à música.

O médico e pianista Barros Veloso, um dos nomes históricos do jazz moderno e do Hot Clube de Portugal, morreu no domingo em Lisboa, aos 95 anos, disse hoje à Lusa o amigo e investigador João Moreira dos Santos.

De acordo com a mesma fonte, Barros Veloso morreu num hospital em Lisboa, em consequência de complicações de saúde.

António José de Barros Veloso dizia que dedicou toda a vida à Medicina, desde 1957 até se reformar aos 70 anos, especializado em Oncologia e Medicina Interna, e sempre em hospitais civis de Lisboa.

No entanto, a par do percurso médico, em exercício, investigação e ensino, Barros Veloso também dizia, em várias entrevistas, que a música esteve sempre presente na sua vida e que começou a tocar sozinho, de ouvido, sem saber ler uma pauta.

Foi um dos mais reconhecidos e históricos nomes do jazz moderno em Portugal, estando entre os primeiros sócios do Hot Clube de Portugal (HCP), fundado na capital em 1948.

"Espírito iluminado, a sua sabedoria, sensibilidade, inteligência e generosidade foram uma inspiração para todos os que tiveram o privilégio de conviver com ele", lembrou o Hot Clube de Portugal em nota de pesar partilhada nas redes sociais.

Segundo o HCP, Barros Veloso foi uma presença regular em dezenas de concertos e jam sessions, "tendo tocado com músicos de todas as gerações, dos mais jovens aos mais consagrados. O seu ciclo de concertos às terças-feiras no Hot Clube, conhecido como 'as terças-feiras do Doutor', deixou uma marca indelével na história do clube".

Nascido a 27 de setembro de 1930, em Coimbra, onde se licenciou em Medicina, Barros Veloso deixa vários livros publicados, que espelham o interesse por temas distintos, como Música, Azulejaria, Filosofia e Medicina, nomeadamente Médicos e Sociedade — Para uma história da Medicina em Portugal no século XX, História e Azulejos dos Hospitais Civis de Lisboa, Azulejaria de Fachada em Lisboa e Notas de Jazz: 22 Semínimas.

Barros Veloso, que em 2018 recebeu o título de doutor Honoris Causa pela Universidade Nova de Lisboa, também deixa registos discográficos, em Doctetos — Barros Veloso entre amigos (2010) e Jazz Trintage (1987).

Em 2021, foi publicado o livro biográfico António José de Barros Veloso — Uma Vida, Vários Mundos, por Margarida Almeida Bastos.

O velório de Barros Veloso realiza-se a partir das 16:00 de terça-feira, no Cemitério de Carnide, em Lisboa, e o funeral realiza-se na quarta-feira.

