“Rage bait” é a palavra do ano para a Oxford University Press

A expressão “rage bait”, que descreve conteúdo digital criado com o intuito de provocar indignação e gerar tráfego, foi escolhida como palavra do ano de 2025 pela Oxford University Press.

A expressão registou um aumento de utilização três vezes superior ao do ano anterior, segundo dados da editora.

A definição oficial indica que se trata de “conteúdo online deliberadamente concebido para suscitar raiva ou indignação, sendo frustrante, provocador ou ofensivo, normalmente publicado para aumentar o tráfego ou o envolvimento com determinada página ou publicação nas redes sociais”.

Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages, salientou que a popularização do termo revela uma maior consciência social sobre os mecanismos de manipulação usados nas plataformas digitais.

“Antes, a internet procurava captar a nossa atenção despertando curiosidade, mas agora assiste-se a uma mudança drástica, com o foco em influenciar emoções e reacções”, afirmou.

Para Grathwohl, a escolha deste ano complementa a do ano anterior, “brain rot”, que se referia ao cansaço mental causado pelo consumo incessante de conteúdos.

Ambos os termos, acrescentou, “formam um ciclo poderoso: a indignação gera envolvimento, os algoritmos amplificam esse efeito e a exposição constante deixa-nos mentalmente exaustos”.