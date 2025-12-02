Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 02 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Euromilhões: confira os números da sorte desta terça-feira

02 dez, 2025 - 20:31 • Redação

Em jogo no primeiro prémio estão 17 milhões de euros.

A+ / A-

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 2 de dezembro de 2025, é composta pelos números 4 - 13 - 14 - 20 - 41 e pelas estrelas 6 e 12.

Em jogo no primeiro prémio estão 17 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 02 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Médio Oriente”

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Mé(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975