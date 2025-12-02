Ouvir
  Noticiário das 21h
  • 02 dez, 2025
Olga Cardoso, antiga locutora da Renascença, internada após forte AVC

02 dez, 2025 - 19:30 • Redação

Antiga animadora da Renascença, de 91 anos, está hospitalizada com prognóstico muito reservado.

Olga Cardoso, antiga animadora da Renascença, sofreu um forte AVC e está internada no Hospital de São João no Porto.

A personalidade do mundo da rádio e da televisão, de 91 anos, está hospitalizada com prognóstico muito reservado.

A notícia foi confirmada à Renascença por fonte próxima de Olga Cardoso.

Natural do Porto, Olga Cardoso ficou conhecida por apresentar ao lado de António Sala o programa "Despertar", nas manhãs da Renascença, líder de audiências na rádio.

O percurso na televisão ficou marcado pelo concurso "A Amiga Olga", na TVI.

