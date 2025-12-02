Olga Cardoso, antiga locutora da Renascença, internada após forte AVC

02 dez, 2025 - 19:30 • Redação
Olga Cardoso, antiga animadora da Renascença, sofreu um forte AVC e está internada no Hospital de São João no Porto.
A personalidade do mundo da rádio e da televisão, de 91 anos, está hospitalizada com prognóstico muito reservado.
A notícia foi confirmada à Renascença por fonte próxima de Olga Cardoso.
Natural do Porto, Olga Cardoso ficou conhecida por apresentar ao lado de António Sala o programa "Despertar", nas manhãs da Renascença, líder de audiências na rádio.
O percurso na televisão ficou marcado pelo concurso "A Amiga Olga", na TVI.