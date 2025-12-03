A "amiga Olga" era dona de "uma voz real, sorriso e gargalhada cativantes"

"Essa é a magia da rádio, está mesmo ao pé do nosso ouvido, cola-se a nós", continua.

"Era como se estivéssemos um ao pé do outro ou a conversar ao telefone. A nossa relação era muito próxima, sem distância, e sabíamos que estávamos a falar para pessoas que, embora também distantes, do ponto de vista de distância física, estavam próximos de nós", descreve.

Sala recorda a "amizade sólida" com a comunicadora, que "sempre se manteve firme, embora a distância". Mais de 300 quilómetros separavam Olga Cardoso e António Sala - ela no Porto, ele em Lisboa - mas assim que o microfone ligava essa distância "não existia", diz.

À Renascença , o locutor admite estar "de coração partido" com a perda "daquela que foi a sua companheira durante décadas, nas manhãs da rádio".

Olga Cardoso, voz histórica da Renascença que partiu esta quarta-feira, foi símbolo de "positividade" e dona de "um sorriso real e gargalhada cativantes", descreve o companheiro de aventura no programa "Despertar", António Sala.

O "tu" fora do estúdio e o "você" ao microfone

Fora do estúdio, tratavam-se por "tu", mas assim que soava o genérico do programa líder das manhãs da rádio portuguesa, era o "você" que utilizavam, conta António Sala. Inicialmente "estranhava isso", admite, "mas depois achou que era muito engraçado e mantiveram-no até o final".

"Ela mantinha uma respeitabilidade e uma forma diferente quando abria o microfone. Eu achei isso muito giro, tornou-se tão natural que quando estávamos juntos fisicamente, quando eu ia ao Porto ou quando ela vinha a Lisboa, estávamos a conversar: «Tu isto, tu aquilo». Abria-se o microfone e ela dizia: «E você»?", aponta.

António Sala recorda ainda que, apesar da diferença de 15 anos de idade entre os dois, "havia uma proximidade enorme" com a eterna "Amiga Olga". "Percebi como é que se falava a determinado tipo de pessoas com a experiência que ela tinha e com a idade que ela tinha. Foi uma aprendizagem que, ainda hoje, eu lhe agradeço e que acabou por tornar o programa tão abrangente".

Foram "muitas as peripécias" durante o "Despertar", feito ao vivo e sem rede, natural de um programa que "vivia de uma forma tão espontânea, tão genuína", relembra Sala.

"Coisas que poderiam parecer erros e que, em condições normais, seria de evitar, acabavam por ser também a naturalidade do programa e tornaram-no num sucesso", termina.