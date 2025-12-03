Cantor Ne-Yo vai dar concerto em Lisboa. Bilhetes à venda na quinta-feira

O cantor norte-americano Ne-Yo, responsável por temas como "So sick", "Closer" e "Miss Independent", regressa a Portugal em abril para um concerto em nome próprio em Lisboa.

Ne-Yo, vencedor de três prémios Grammy e "um dos nomes mais marcantes do R&B", atua em 16 de abril na MEO Arena, de acordo com a promotora do espetáculo, Sodade, num comunicado divulgado esta terça-feira.

O cantor norte-americano atuou pela primeira vez em Portugal no ano passado, integrado no cartaz do Rock in Rio Lisboa.

A carreira de Ne-Yo, de 46 anos, "disparou" em 2005 com o tema "So Sick". O tema integra o álbum de estreia do músico, "In my own words".

"Desde então, construiu um catálogo de sucessos que inclui temas como "Sexy Love", "Because of You", "Closer", "Miss Independent" ou "Push Back", êxitos que marcaram diferentes gerações e consolidaram a sua identidade artística assente numa voz inconfundível, capacidade melódica e performances de grande intensidade", refere a promotora.

Com o segundo disco, "Because of you", editado em 2007, ganhou o primeiro Grammy, na categoria de Melhor Álbum de R&B.

O tema "Miss Independent", que integra "Year of the gentleman" (2008), valeu-lhe os outros dois Grammy, de Melhor Canção R&B e Melhor Performance Vocal R&B.

O mais recente álbum do cantor, "Self Explanatory", e o oitavo da carreira, data de 2022.

Este ano divulgou um novo "single", "Simple Things", que deverá integrar um novo álbum.

Ne-Yo compõe também para outros artistas, sendo responsável por temas como "Unfaithful", "Russian Roulette" e "Take a Bow", de Rihanna, e "Irreplaceable", de Beyoncé, tendo também criado canções para Jennifer Hudson, Usher, Carrie Underwood, Celine Dion e Mario, entre outros.

Os bilhetes para o concerto de Ne-Yo em Lisboa, cujos preços variam entre os 35 e os 85 euros, estarão à venda a partir das 09h00 de quinta-feira.