Chegou o Spotify Wrapped: Plutonio e Bad Bunny são os mais ouvidos do ano em Portugal

É hora de um dos momentos mais aguardados do ano pelos fãs de música: o balanço individual das músicas mais ouvidas do ano no "Spotify Wrapped".

A plataforma de streaming desvendou esta terça-feira os favoritos em cada ponto do mundo e, em Portugal, Plutonio, Bad Bunny, Drake, Taylor Swift e The Weeknd são os cinco artistas prediletos.

"Interestelar", de Plutonio, foi a canção mais escutada, mas logo depois seguem-se influências funk brasileiro e hip-hop latino com "Debí Tirar Más Fotos" de Bad Bunny. Porém, o grupo português Vizinhos, NAPA e os Calema representam a língua portuguesa no top 10 das músicas mais populares no país.

Conhecidas em antena, "Pôr do Sol" dos Vizinhos, "Deslocado" dos NAPA e "Amar Pela Metade" dos Calema são os temas de língua portuguesa mais populares nas tabelas.

Para além de conquistar o topo como artista e alcançar a música mais ouvida em Portugal, Plutonio brilhou com "Carta de Alforria" (2024), o álbum mais ouvido pelos portugueses. Este disco é ainda o álbum de um artista português mais ouvido de sempre em apenas um dia, informou a distribuidora Sony Music.

Porém, os únicos nomes femininos no top de músicas e artistas são apenas internacionais, com Taylor Swift em quarto lugar e Billie Eilish em oitavo. Bárbara Tinoco, Bárbara Bandeira, Sara Correia, Carolina Deslandes e Soraia Ramos foram as mulheres mais ouvidas, mas não o suficiente para entrar no top 10 nacional.

Contabilizando todos os minutos desde 1 de janeiro até 15 de novembro, a tradição traz este ano um resumo mais interativo, que até permite descobrir a compatibilidade do ano com amigos.



Já o podcast "Extremamente Desagradável", de Joana Marques n'As Três da Manhã na Renascença, voltou a ser o mais ouvido em Portugal, pelo quinto ano consecutivo.