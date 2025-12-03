Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Música

Chegou o Spotify Wrapped: Plutonio e Bad Bunny são os mais ouvidos do ano em Portugal

03 dez, 2025 - 21:32 • Catarina Magalhães

Nenhuma mulher portuguesa entrou no top 10 português de canções ou artistas do Spotify. Para além do mundo da música, o podcast de Joana Marques "Extremamente Desagradável" voltou a ser o mais ouvido pelo quinto ano consecutivo.

A+ / A-

É hora de um dos momentos mais aguardados do ano pelos fãs de música: o balanço individual das músicas mais ouvidas do ano no "Spotify Wrapped".

A plataforma de streaming desvendou esta terça-feira os favoritos em cada ponto do mundo e, em Portugal, Plutonio, Bad Bunny, Drake, Taylor Swift e The Weeknd são os cinco artistas prediletos.

"Interestelar", de Plutonio, foi a canção mais escutada, mas logo depois seguem-se influências funk brasileiro e hip-hop latino com "Debí Tirar Más Fotos" de Bad Bunny. Porém, o grupo português Vizinhos, NAPA e os Calema representam a língua portuguesa no top 10 das músicas mais populares no país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Conhecidas em antena, "Pôr do Sol" dos Vizinhos, "Deslocado" dos NAPA e "Amar Pela Metade" dos Calema são os temas de língua portuguesa mais populares nas tabelas.

Para além de conquistar o topo como artista e alcançar a música mais ouvida em Portugal, Plutonio brilhou com "Carta de Alforria" (2024), o álbum mais ouvido pelos portugueses. Este disco é ainda o álbum de um artista português mais ouvido de sempre em apenas um dia, informou a distribuidora Sony Music.

Porém, os únicos nomes femininos no top de músicas e artistas são apenas internacionais, com Taylor Swift em quarto lugar e Billie Eilish em oitavo. Bárbara Tinoco, Bárbara Bandeira, Sara Correia, Carolina Deslandes e Soraia Ramos foram as mulheres mais ouvidas, mas não o suficiente para entrar no top 10 nacional.

Contabilizando todos os minutos desde 1 de janeiro até 15 de novembro, a tradição traz este ano um resumo mais interativo, que até permite descobrir a compatibilidade do ano com amigos.

Já o podcast "Extremamente Desagradável", de Joana Marques n'As Três da Manhã na Renascença, voltou a ser o mais ouvido em Portugal, pelo quinto ano consecutivo.

Já lá fora, Bad Bunny sobe do nosso segundo lugar para o primeiro e Taylor Swift pula para a segunda posição no top de artistas mundiais.

"Die With A Smile", a colaboração de Lady Gaga e Bruno Mars, é o tema preferido no mundo, seguido de "Birds Of A Feather" de Billie Eilish e "APT." de Rosé e, mais uma vez, Bruno Mars. É de notar que o tema "Golden" da série "KPop Demon Hunters" conquistou os ouvintes para além da narrativa e entrou nas tabelas globais em sétimo lugar.

Consulte aqui a lista das canções e artistas preferidos este ano em Portugal e no mundo.

Top de Canções em Portugal

  1. "Interestelar", Plutonio
  2. "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN, MC K9, mc pl alves
  3. "DtMF", Bad Bunny
  4. "Pôr do Sol", Vizinhos
  5. "Fui Mlk", Nilo, MC Paiva ZS, Dj Di Marques, Tropa da W&S, FamousKyo
  6. "Ordinary", Alex Warren
  7. "Deslocado", NAPA
  8. "Amar Pela Metade", Calema
  9. "Resenha do Arrocha", J. Eskine, Alef Donik
  10. "Mussulo", DJ Malvado, DJ Aka-m, DODDY

Top de Artistas em Portugal

  1. Plutonio
  2. Bad Bunny
  3. Drake
  4. Taylor Swift
  5. The Weeknd
  6. Calema
  7. Billie Eilish
  8. Slow J
  9. Kendrick Lamar
  10. Dillaz

Top de Canções no Mundo

  1. "Die With A Smile", Lady Gaga e Bruno Mars
  2. "Birds Of A Feather", Billie Eilish
  3. "APT.", ROSÉ e Bruno Mars
  4. "Ordinary", Alex Warren
  5. "DtMF", Bad Bunny
  6. "back to friends", sombr
  7. "Golden", HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
  8. "luther (with sza)", Kendrick Lamar
  9. "That's So True", Gracie Abrams
  10. "Wildflower", Billie Eilish

Top de Artistas no Mundo

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 03 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975