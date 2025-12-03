Ouvir
E a Palavra do Ano é.... Apagão

03 dez, 2025 - 09:20 • Maria João Costa

À frente de "Imigração" e de "Flotilha", "Apagão" é a palavra vencedora com 41,5% dos votos. "Apagão" sucede a "Liberdade" nesta iniciativa promovida pela Porto Editora e a Infopédia.

Poucos devem ser aqueles que não se recordam do que fizerem ou deixaram de fazer a 28 de abril de 2025, o dia que ficou conhecido como o dia do "Apagão".

A palavra mais repetida no dia em que Portugal sofreu um corte generalizado de fornecimento de electricidade é este ano a vencedora do concurso Palavra do Ano, promovido pela Porto Editora e a Infopédia.

"Apagão" arrematou 41,5% dos votos, seguido de "Imigração" com 22,2% e "Flotilha" com 8%. Em comunicado, o grupo editorial explica que a escolha de "Apagão" reflete "o impacto que a falha do fornecimento eléctrico teve na vida das pessoas, ao deixá-las sem acesso a transportes, comunicações e serviços básicos".

Neste edição, os votantes puderam justificar a escolha da palavra e muitos apontam o dia do apagão como um "acontecimento histórico" e o "momentos mais marcante do ano". É também apontado como um dia de "incerteza e aflição", uma "lição de vida" ou a "possibilidade de desconectar".

Muito atrás na votação ficaram outras palavras como "Agente (IA)", "Fogos", "Eleições", "Percepção", "Elevador", "Tarefeiro" e "Moderado". A votação desta 17.ª edição da Palavra do Ano decorreu entre 3 e 30 de novembro.

Em edições anteriores já foram escolhidas como Palavras do Ano, palavras como Liberdade, em 2024; Guerra em 2022, Vacina em 2021, Incêndios em 2017, Geringonça em 2016, Austeridade em 2011 ou Vuvuzela em 2010.

