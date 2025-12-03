Ouvir
  • Edição da Noite
  • 04 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Spotify

“Extremamente Desagradável” é o podcast mais ouvido pelo quinto ano consecutivo

03 dez, 2025 - 22:46 • Redação

Pelo quinto ano consecutivo, a rúbrica de Joana Marques no programa d'As Três da Manhã é a mais ouvida no serviço de streaming. Plutonio e Bad Bunny foram os dois artistas mais ouvidos, mas nenhuma mulher portuguesa entrou nas tabelas.

A+ / A-

"Extremamente Desagradável", o podcast de Joana Marques n'As Três da Manhã na Renascença, voltou a ser em 2025 o mais ouvido em Portugal, anunciou esta terça-feira o Spotify nas redes sociais.

Este é o quinto consecutivo que a rubrica lidera os podcasts da plataforma de streaming, depois de ter sido o mais ouvido em 2021, 2022, 2023 e 2024.

O Spotify revelou esta terça-feira a lista de podcasts, artistas, músicas e álbuns mais ouvidos naquela que é o maior serviço de streaming de áudio do mundo.

Em Portugal, Plutonio, Bad Bunny, Drake, Taylor Swift e The Weeknd foram os artistas mais ouvidos. Já a canção mais ouvida foi "Interestelar", de Plutonio, mas logo depois seguem-se influências funk brasileiro e hip-hop latino com "Debí Tirar Más Fotos" de Bad Bunny.

Chegou o Spotify Wrapped: Plutonio e Bad Bunny são os mais ouvidos do ano em Portugal

Música

Chegou o Spotify Wrapped: Plutonio e Bad Bunny são os mais ouvidos do ano em Portugal

Nenhuma mulher portuguesa entrou no top 10 portugu(...)

Porém, nenhuma mulher portuguesa entrou nas tabelas. Bárbara Tinoco, Bárbara Bandeira, Sara Correia, Carolina Deslandes e Soraia Ramos foram as mulheres mais ouvidas, mas não o suficiente para entrar no top 10 nacional.

Contabilizando todos os minutos desde 1 de janeiro até 15 de novembro, a tradição traz este ano um resumo mais interativo, que até permite descobrir a compatibilidade do ano com amigos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 04 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975