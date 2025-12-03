“Extremamente Desagradável” é o podcast mais ouvido pelo quinto ano consecutivo

03 dez, 2025 - 22:46 • Redação
"Extremamente Desagradável", o podcast de Joana Marques n'As Três da Manhã na Renascença, voltou a ser em 2025 o mais ouvido em Portugal, anunciou esta terça-feira o Spotify nas redes sociais.
Este é o quinto consecutivo que a rubrica lidera os podcasts da plataforma de streaming, depois de ter sido o mais ouvido em 2021, 2022, 2023 e 2024.
O Spotify revelou esta terça-feira a lista de podcasts, artistas, músicas e álbuns mais ouvidos naquela que é o maior serviço de streaming de áudio do mundo.
Em Portugal, Plutonio, Bad Bunny, Drake, Taylor Swift e The Weeknd foram os artistas mais ouvidos. Já a canção mais ouvida foi "Interestelar", de Plutonio, mas logo depois seguem-se influências funk brasileiro e hip-hop latino com "Debí Tirar Más Fotos" de Bad Bunny.
Música
Porém, nenhuma mulher portuguesa entrou nas tabelas. Bárbara Tinoco, Bárbara Bandeira, Sara Correia, Carolina Deslandes e Soraia Ramos foram as mulheres mais ouvidas, mas não o suficiente para entrar no top 10 nacional.
Contabilizando todos os minutos desde 1 de janeiro até 15 de novembro, a tradição traz este ano um resumo mais interativo, que até permite descobrir a compatibilidade do ano com amigos.