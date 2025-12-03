Ouvir
Guaxinim embriagado desmaiou ao lado de uma sanita de uma loja de bebidas alcoólicas

03 dez, 2025 - 16:25 • João Malheiro

O animal entrou pela loja através do telhado e consumiu bastantes garrafas de whiskey.

Um guaxinim estava desmaiado e embriagado ao lado de uma sanita de uma casa de banho de uma loja garrafeira, na Virginia, nos Estados Unidos da América (EUA).

A descoberta foi feita por um funcionário, no sábado, depois de encontrar várias garrafas de whiskey partidas e vazias no chão e, de seguida, o animal na casa de banho.

Uma parte do teto da loja encontrava-se desabada. O guaxinim terá entrado na loja através do telhado e começado a consumir bastante álcool.

As autoridades que tomaram guarda do guaxinim confirmaram que o animal estava embriagado, mas, entretanto, já voltou a ficar sóbrio.


"Depois de ter dormido algumas horas e sem ter qualquer ferimento, foi devolvido, em segurança, à Natureza, esperando que tenha aprendido que roubar não é a resposta", lê-se num comunicado da unidade de proteção animal local, citada pelo "The Guardian".

Os guaxinins são conhecidos por se adaptarem ao mundo urbano e à atividade humana, reaproveitando muito do lixo biodegradável que deixamos para trás.

Tópicos
