Olga Cardoso (1934-2025)

Marcelo recorda amiga Olga: "Foi mais do que uma apresentadora"

03 dez, 2025 - 22:08 • Redação

Presidente da Republica diz que Olga Cardoso foi "uma companheira diária de vida de muitos muitos milhares de ouvintes da Rádio Renascença”.

Olga Cardoso, uma das vozes da história da Rádio Renascença que morreu esta quarta-feira, era mais do que uma apresentadora, afirma o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou o desaparecimento da radialista e apresentadora, que faleceu aos 91 anos na sequência de um AVC.

O Presidente falava em declarações aos jornalistas após receber alta do Hospital de São João, no Porto, onde foi operado a uma hérnia encarcerada.

“Eu conhecia muito bem Olga Cardoso, que é uma figura aqui do Porto, do Norte, e que foi juntamente com António Sala mais do que uma apresentadora, foi uma companheira diária de vida de muitos muitos milhares de ouvintes da Rádio Renascença”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

O funeral de Olga Cardoso está marcado para quinta-feira.

O corpo estará em câmara ardente a partir das 10h00, no Centro Funerário da Lapa, no Porto. A cerimónia fúnebre terá início às 15h00.

