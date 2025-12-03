Morreu Olga Cardoso, voz histórica da Renascença

Morreu esta quarta-feira Olga Cardoso, uma das figuras mais queridas e emblemáticas da comunicação social portuguesa. Tinha 91 anos. Foi locutora de rádio, apresentadora de televisão, atriz de teatro radiofónico e, acima de tudo, uma voz inesquecível para milhões de portugueses. A notícia foi confirmada à Renascença por fontes familiares. A antiga locutora sofreu na terça-feira um AVC e estava internada no Hospital de Santo António, no Porto. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. Natural de Miragaia, no Porto, nasceu a 7 de julho de 1934. Estreou-se aos 15 anos nas radionovelas da ORSEC (Oficinas de Rádio, Som, Eletricidade e Cinema). Fez depois carreira na Rádio Porto e Rádio Clube do Norte, até entrar na Rádio Renascença em 1964. Foi aí que encontrou a sua casa profissional e onde se tornaria uma referência nacional. A voz das manhãs Durante mais de duas décadas, foi a voz feminina do Despertar, primeiro com Fernando de Almeida, depois com António Sala. A dupla — ela no Porto, ele em Lisboa - criou uma sintonia perfeita. O programa, transmitido ao vivo e sem rede, conquistou uma legião de ouvintes e tornou-se um fenómeno nacional. “O António tornou-se o irmão que nunca tive. Tínhamos uma ligação tão natural que as pessoas achavam que estávamos juntos na mesma cabine”, recordou em entrevista ao jornal "i" em 2012.

Fizeram emissões especiais em Viena, Macau, Sevilha, no Castelo de São Jorge, a bordo de submarinos, em aviões e em barcos. Chegavam a encher a Avenida dos Aliados com ouvintes que acampavam para os ver ao vivo. “Muitas vezes, fazia o programa de robe. Acordava em cima da hora e subia a correr para o estúdio. Era tudo verdade, nada encenado”, contou. A cada semana, Olga recebia mais de 100 cartas. Muitas vinham de ouvintes apaixonados pela voz. Em 1999, saiu da Renascença. Voltaria apenas brevemente à antena, por insistência de António Sala, para apresentar o programa Clássicos da Renascença, durante alguns meses. A estreia em televisão Em 1993, Olga Cardoso estreia-se em televisão, com 59 anos, como apresentadora do concurso A Amiga Olga, na recém-criada TVI. O formato pedia que os concorrentes conversassem com ela durante um minuto sem dizerem “sim” ou “não”. Ao mínimo deslize, soava o gongo dourado. O programa, de origem britânica, foi um dos primeiros concursos da estação e rapidamente se tornou popular. Gravava-se aos fins-de-semana, oito episódios por dia. “Foi muito trabalhoso, mas adorei”, contou. Na mesma época, ainda apresentou um programa de anúncios publicitários. Mas não voltaria à televisão com a mesma visibilidade.