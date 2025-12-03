Museu do Design inaugura exposição dedicada a António Variações

O MUDE - Museu do Design, em Lisboa, inaugura esta quarta-feira "Meu nome António", exposição de fotografia dedicada a António Variações (1944-1984), que inclui também peças de vestuário e acessórios usados pelo cantor.

A inauguração, marcada para as 19h00, dia em que António Variações completaria 81 anos, "é livre, mas condicionada à lotação máxima do espaço por questões de segurança de pessoas e peças", de acordo com o MUDE, numa publicação divulgada nas páginas do museu nas redes sociais.

Durante a inauguração de "Meu nome António" "estarão também abertas ao público gratuitamente as exposições "Para que servem as coisas?" e "João Machado. Poética Visual"".

De acordo com informação disponível no "site" oficial do museu, "Meu nome António" apresenta 85 fotografias da autoria de Teresa Couto Pinto, "agente, fotógrafa e, mais que tudo, amiga" de António Variações.

Em "Meu nome António" estarão em exposição imagens de "várias das sessões de fotografia" que Teresa Couto Pinto fez com António Variações entre 1981 e 1983, "onde, imagem a imagem, está patente a forte personalidade, liberdade criativa, carisma e estética visual de Variações e o seu à-vontade, confiança e cumplicidade com Teresa Couto Pinto".

"Foi a partir destas sessões de fotografia que nasceram algumas das imagens de marca de António Variações, como aquela em que finge espetar uma tesoura no peito ou aquela em que se retrata com uma tesoura de barbeiro e um microfone", refere o Museu.

Além das fotografias, mais e menos conhecidas e até inéditas, estarão também expostas peças de vestuário e acessórios usados por António Variações.

Com curadoria da diretora do MUDE, Bárbara Coutinho, a exposição "Meu nome António", feita em colaboração com a Terra Esplêndida, estará patente a partir de quinta-feira e até 26 de abril.

Arrojado e irreverente, influenciado pelo fado, pela música popular e pelo pop rock, António Variações, barbeiro de profissão e artista de vocação, morreu aos 39 anos, em junho de 1984, deixando apenas dois álbuns editados e várias canções que se inscrevem na história da música pop portuguesa, como "Canção do engate", "O corpo é que paga" e "Estou além".

A vida e a obra musical de António Variações deu origem a uma peça de teatro, a um filme de ficção, biografias, exposições, espetáculos e um álbum de reinterpretações, pelo projeto Humanos.