Olga Cardoso foi "um marco histórico" para a Renascença e para a rádio portuguesa

Pedro Leal, o diretor-geral de produção da Renascença, recorda Olga Cardoso como "uma pessoa muito importante para a Rádio Renascença e também para a rádio em Portugal".

Em reação à morte da locutora esta quarta-feira, o responsável da Renascença diz que Olga Cardoso representa "um dos marcos históricos" do meio, a par do seu parceiro António Sala no antigo programa da manhã "Despertar".

"É um dos programas mais históricos da rádio portuguesa. O país parava para a escuta diária", recorda.

Pedro Leal lembra que Olga Cardoso como uma pessoa "agradável, simpática, de fácil trato, extremamente acessível e atenciosa para com os outros".

"As qualidades profissionais da Olga Cardoso a gente conhece. As pessoais faziam jus à sua personalidade", sublinha.