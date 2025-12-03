Olga Cardoso foi "um marco histórico" para a Renascença e para a rádio portuguesa

Pedro Leal, o diretor-geral de produção da Renascença, recorda Olga Cardoso como "uma pessoa muito importante para a Rádio Renascença e também para a rádio em Portugal".

Em reação à morte da locutora esta quarta-feira, o responsável da Renascença diz que Olga Cardoso representa "um dos marcos históricos" do meio, a par do seu parceiro António Sala no antigo programa da manhã "Despertar".

"É um dos programas mais históricos da rádio portuguesa. O país parava para a escuta diária", recorda.

Pedro Leal lembra que Olga Cardoso como uma pessoa "agradável, simpática, de fácil trato, extremamente acessível e atenciosa para com os outros".

"As qualidades profissionais da Olga Cardoso a gente conhece. As pessoais faziam jus à sua personalidade", sublinha.

Durante mais de duas décadas, Olga Cardoso foi a voz feminina do "Despertar", primeiro com Fernando de Almeida, depois com António Sala. A dupla — ela no Porto, ele em Lisboa - criou uma sintonia perfeita. O programa, transmitido ao vivo e sem rede, conquistou uma legião de ouvintes e tornou-se um fenómeno nacional.

Pedro Leal aponta que a ponte entre Norte e Sul foi "uma estratégia para fomentar e ajudar a audiência a participar na rádio" que era evidente pela disputa entre António Sala e Olga Cardoso nas anedotas que contavam.

"Era uma estratégia de mobilização de audiência que deu sempre resultado", realça, ainda, o diretor-geral de produção da Renascença.

Olga Cardoso morreu esta quarta-feira aos 91 anos. Foi locutora de rádio, apresentadora de televisão, atriz de teatro radiofónico e, acima de tudo, uma voz inesquecível para milhões de portugueses. A notícia foi confirmada à Renascença por fontes familiares.

