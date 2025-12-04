Ouvir
  04 dez, 2025
Eslovénia também se retira da Eurovisão 2026 devido à permanência de Israel

04 dez, 2025 - 20:07 • Lusa

A Eslovénia anunciou a sua retirada do Festival Eurovisão da Canção após a manutenção de Israel na competição. Vários países manifestaram oposição à decisão tomada na Assembleia Geral da UER, em Genebra. A RTP confirmou que participará em 2026.

A radiotelevisão pública eslovena RTV anunciou a retirada da Eslovénia do Festival Eurovisão da Canção após as votações realizadas hoje na 95.ª Assembleia Geral da UER, em Genebra, que permitem a permanência de Israel no certame musical.

"A Eslovénia, juntamente com Espanha, Montenegro, Países Baixos, Turquia, Argélia e Islândia, solicitou uma votação secreta sobre a participação de Israel no Festival Eurovisão da Canção, mas esta não se realizou", indicou a emissora eslovena, destacando que as votações não foram secretas.

"Consequentemente, Islândia, Irlanda, Espanha, Países Baixos, Bélgica e Eslovénia não participarão" na próxima edição do festival, que se realizará em Viena, acrescentou a RTV.

A emissora salientou que a presidente do seu conselho de administração, Natalija Gorscak, recordou hoje, em Genebra, que a União Europeia de Radiodifusão (UER) rejeitou a participação do representante russo na semana seguinte à agressão russa contra a Ucrânia e agora não se atreve a rejeitar Israel.

"Aos nossos jornalistas não lhes foi permitido, nem lhes é permitido, entrar em Gaza, onde mais de 200 foram assassinados. No ano passado, vimos que a atuação israelita era política. Lembrem-se, proibimos um cantor russo de atuar na Ucrânia. Em 2017, abrimos a caixa de Pandora em Estocolmo, quando uma canção política venceu, e desde então temos combatido a política no Eurovisão", acrescentou.

"Pelo terceiro ano consecutivo, o público exigiu que disséssemos não à participação de qualquer país que ataque outro. Devemos seguir os padrões europeus de paz e compreensão. O Festival Eurovisão tem sido, desde o início, um lugar de alegria e felicidade; os artistas e o público estão unidos pela música e deve continuar a ser assim", destacou a diretora eslovena.

"A nossa mensagem é: não participaremos se Israel estiver presente. Em nome das 20.000 crianças que morreram em Gaza", concluiu Gorscak na sua intervenção hoje perante a Assembleia Geral da UER.

A RTV recordou que, tal como fizeram outras emissoras públicas europeias, como as de Espanha, Irlanda e Países Baixos, já tinha avisado previamente que boicotaria o concurso do próximo ano, organizado pela Áustria, se fosse permitido a Israel competir.

A RTP – Rádio e Televisão de Portugal confirmou hoje que vai participar na edição de 2026 do Festival Eurovisão da Canção, depois de terem sido alteradas as regras de votação no concurso.

Num comunicado, a televisão pública portuguesa explica que a Assembleia Geral da União Europeia de Radiodifusão (UER ou EBU, na sigla em inglês) votou hoje a "alteração às regras de votação no Festival Eurovisão da Canção" em 2025, para "reforçar a confiança e a transparência e garantir a neutralidade do evento".

As novas regras foram aprovadas pela maioria dos países membros da UER, incluindo a RTP, que votou a favor por considerar que "permitem que os países participem na próxima edição do Festival Eurovisão da Canção com um maior grau de confiança nos resultados das votações".

